Milano, anziana di 90 anni uccisa in casa: due fermi per omicidio

Non è morta a causa di un incendio: era omicidio. E sono stati fermati i due presunti autori dell'assassinio di Fernanda Cocchi, l'anziana uccisa nella sua abitazione in via Ponte Seveso, a Milano. Sono due cittadini sudamericani e sono ritenuti i responsabili dell'omicidio della novantenne avvenuto giovedì scorso. Sono stati fermati dalla Polizia di Stato. Si tratta di un 22enne ecuadoriano e di un 44enne peruviano, che risulta aver avuto saltuari contatti con la vittima, che avrebbero commesso una rapina finita in tragedia. I poliziotti hanno, inoltre, sequestrato ai due fermati, entrambi con precedenti, alcuni effetti personali di proprietà della donna.

APPROFONDIMENTI MILANO Uccisa a colpi di ferro da stiro per pochi euro: sarta di 90 anni... NAPOLI Bambino muore cadendo dal balcone a Napoli MILANO Milano, il giallo dell’uomo con la testa nel tombino:... MILANO Milano, anziana invalida picchiata per una lite condominiale:... TORINO Trapianto record a Torino, donna di 82 anni dona il rene e salva il...

Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso dell'attività investigativa svolta con il supporto della Polizia Scientifica, hanno rintracciato ieri i due uomini, entrambi con precedenti di polizia. Fernanda Cocchi, vedova e senza figli, aveva 90 anni ed era stata trovata morta sabato pomeriggio nel suo appartamento a Milano, in via Ponte Seveso, vicino alla Stazione Centrale, colpita alla testa con un ferro da stiro. Dopo averla uccisa, i due avevano poi tentato di dare fuoco alla casa, un trilocale di 75 metri quadri, per cancellare ogni traccia dell'omicidio.