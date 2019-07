Milano, modella annuncia il suicidio sui social: un amico chiama la polizia e le salva la vita

Sui suoi profili social aveva scritto un messaggio criptico quanto preoccupante:

È successo tra Milano e Sesto San Giovanni: protagonista della vicenda una ragazza di 30 anni, di professione modella. In un periodo per lei difficile, aveva scritto il messaggio choc sui suoi profili Facebook e Instagram, un

Martedì 9 Luglio 2019, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 17:44

Per questo un suo amico, preoccupato che potesse lasciarsi andare a qualche gesto inconsulto e, è intervenuto chiamando la Polizia e le ha salvato la vita.«adios» che ha mandato in allarme l'amico, che le ha scritto e l'ha chiamata ma senza ricevere risposta.Il ragazzo ha perciò allertato la Polizia: gli agenti di una Volante del commissariato di Villa San Giovanni hanno individuato, che è stata soccorsa e affidata al 118, poi portata in ospedale per una visita psicologica. Quel messaggio di addio le ha impedito di togliersi la vita, la prontezza dell'amico l'ha salvata.