Compra alla moglie un anello per i 10 anni di matrimonio, ma lei confida all'amica: «Mi voglio separare»

Una confessione inaspettata. È quella che un'utente di twitter si è sentita rivolgere dall'amica dopo che il marito di lei le aveva chiesto (in segreto) un consiglio sull'anello da regalare alla moglie per i 10 anni di matrimonio. «Mi voglio separare». Questa la frase che l'ha sorpresa. E così la signora (che ha sentito le due versioni) si è sentita in imbarazzo ed è rimasta bloccata sul da farsi. Ha così deciso di chiedere aiuto ai suoi followers.

La confessione inaspettata all'amica, il tweet

«Ieri incontro il marito di un'amica, mi chiede un favore, di indagare se può piacergli un certo anello alla moglie perché glielo vuole regalare per i 10 anni. Lei qualche giorno fa mi ha confessato, stufa, che vuole separarsi.Vivono in 2 mondi diversi. Che situazione, non so cosa fare».

I commenti

«Prova a dire a lui che invece dell'anello parli un po' con sua moglie e le chieda se è felice. Digli che a volte noi donne più dei ragali abbiamo bisogno di parlare e di cambiamenti. Forse così lui scoprirà la verità», commenta un utente al tweet.

A chi le fa notare che magari sta cercando di rimediare, la signora a cui è stata fatta la confessione risponde: "Figli ne hanno già, e visti i problemi che mi racconta lei, non credo che un anello possa risolvere". Tra gli altri, c'è chi consiglia una terapia di coppia. Ma la donna sottolinea: "Qui nn è un problema di terapia, è che lui gliene combina una continuamente. È Inaffidabile e fa tanti debiti".