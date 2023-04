Apre la posta e scopre che il marito aveva avuto un altro figlio da una relazione clandestina. L’avvocato dell’ex amante aveva inviato a casa dell’uomo una diffida con cui lo intimava a versare l’assegno di mantenimento per il bimbo. Ma la corrispondeva era finita nella mani dell a moglie , una 45enne del capoluogo ciociaro, che in un attimo si era vista crollare il mondo addosso , ma non ci ha pensato due volte su cosa fare . Quando il marito , un impiegato di 50 anni , è rientrato a casa ha trovato le valige fuori la porta accompagnate da quella diffida. A quel punto l’uomo che ha realizzato di essere stato scoperto, le ha tentate tutte per poter recuperare il rapporto con la moglie. Ma non c’è stato verso. La coniuge aveva scoperto tutto quando il rapporto tra i due amanti si stava già deteriorando. L’amante del marito aveva la metà dei suoi anni. Per l’impiegato , quella storia, era stata una ventata di giovinezza. I due si vedevano in un hotel. Poi l’uomo aveva cominciato a diradare quegli incontri. Aveva capito che stava mettendo a repentaglio la famiglia e che se la moglie l’avesse scoperto non l’avrebbe mai perdonato. Ma a quel punto la situazione si era ingarbugliata. La giovane amante infatti gli aveva confessato di aspettare un bambino. Ed anche se era al corrente che l’impiegato avesse una moglie e dei figli, non intendeva rinunciare alla sua maternità e lui avrebbe dovuto prendersi le sue responsabilità.

APPROFONDIMENTI Rachele Silvestri, la deputata FdI costretta a fare test del Dna sul figlio di 3 mesi per dimostrare che è del compagno Comandante dei vigili (geloso) brucia l'auto alla sua ex: una vigilessa. Indagato per stalking