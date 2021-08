Focolaio dopo l'arrivo di turisti romani in vacanza a Montebello sul Sangro: centenaria salvata dal vaccino

Quello di Montebello sul Sangro, in provincia dell'Aquila, 82 residenti, è un sorta di caso simbolo: un esempio di come il turismo possa accendere velocemente un focolaio di contagi e, al tempo stesso, di quanto sia importante la vaccinazione, soprattutto per le persone più fragili. È accaduto tutto a Ferragosto, con l’arrivo di una famiglia da Roma che ha portato 11 positivi. La convivialità, propria del periodo di ferie, ha fatto il resto ma poi tutto è tornato sotto controllo, grazie ad un lavoro a tappeto. «Devo ringraziare il sindaco Nicola Di Fabrizio, il mio direttore dipartimento prevenzione dottor Giuseppe Torzi che con il 118 è andato a fare uno screening di massa, se questo focolaio è stato circoscritto e spento immediatamente - racconta il direttore generale dell’Asl Thomas Schael -. Abbiamo fatto esattamente 93 tamponi per circoscrivere il focolaio e lo abbiamo circoscritto. E poi c’è una signora di cento anni positiva, infettata da questi giovani: meno male che è vaccinata e ora sta a casa. Aveva fatto la doppia dose Pfizer, a riprova che i fragili vanno vaccinati, adesso - conclude Schael - probabilmente faremo la terza dose ai fragili e agli anziani». L’Esercito tornerà nei Comuni che non hanno raggiunto il 70% e nel frattempo la provincia si sarà avvicinata ad una media dell’80%. Per quanto riguarda le città, rimangono attivi gli hub di Chieti ovvero colle dell’Ara che aprirà il 25, il pala Masciangelo a Lanciano e il pala Bcc a Vasto dove i giovani possono andare a vaccinarsi senza prenotazione.

