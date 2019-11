Roma, «Montecitorio a porte aperte», domenica concerti e visite guidate gratuite

LEGGI ANCHE

Una giornata per esplorare gratutitamente il Parlamento . Domenica 1 dicembre Montecitorio apre al pubblico con la manifestazione «». Alle ore 11 in Piazzasi tiene l'esibizione musicale della Banda della Marina militare. Il concerto, della durata di circa quindici minuti, si apre con l'Inno nazionale e termina con l'Inno europeo. Alle ore 12 nella Sala della Regina si svolge un concerto dell'Orchestra giovanile nazionale «Giuseppe Sinopoli».La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo unche comprende tra l'altro:, con iche decora l'emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il, salone che deve il suo nome all'illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la; la; la, la. Alla Sala della Lupa è esposta al pubblico «L'accesso del pubblico al Palazzo ha luogo mediante un sistema diper i vari gruppi e del numero dei visitatori per ciascun gruppo. Tale sistema prevede l'emissione diper la visita, da prenotare direttamente sul sito della, a partire da lunedì 25 novembre: fino a 4 biglietti se la prenotazione è effettuata da un adulto, mentre se è un minore a prenotare, il sistema emette un solo biglietto. È possibile prenotare solo per gli orari di visita che registrino ancora posti disponibili. La prenotazione online può essere effettuata sino a trenta minuti prima dell'inizio del turno di visita prescelto. I possessori dei biglietti sono tenuti a presentarsi all'ingresso della Camera di Piazza Montecitorioindicato sul biglietto. Dopo l'ingresso del rispettivo gruppo non è consentito l'accesso di eventuali ritardatari.