Paura in strada a Monza dove un uomo di 39 anni si è dato fuoco ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano: è successo questa mattina e il 39enne è ricoverato con ustioni su gran parte del corpo. Allo stato non sono note le ragioni del suo gesto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, vigili del fuoco e i carabinieri di Monza.