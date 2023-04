Perde il controllo della Bmw: Pasquale muore a 50 anni, gravissimo il nipote

Incidente stradale nella notte sulla provinciale 363: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. Un morto e un ferito. E' il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 4 sulla provinciale 363 a Vitigliano in Salento. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Bmw con a bordo due persone. Forse a causa dell'asfalto viscido il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada.

La vittima

Nell'impatto è morto il 50enne Pasquale Guida nato a Santa Cesarea Terme, personaggio molto noto, organizzatore di eventi e gestore per anni del bar della discoteca il Caicco. Il passeggero, un 16enne C.P.. - barman nipote del conducente - che viaggiava con lui in auto invece è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale di Tricase.