Muore un uomo schiacciato da lastre di ferro, grave il figlio ad Asti

Muore un uomo, ferito il figlio. Incidente sul lavoro in una ditta di carpenteria ad Antignano, in provincia di Asti, in cui lavoravano padre e figlio. Per cause ancora in corso di accertamento, il padre è morto dopo essere stato travolto da alcune lastre in metallo.

Ferito anche il figlio che è stato soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di San Damiano d' Asti e i tecnici dello Spresal per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

