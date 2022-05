'Ndrangheta Roma, le mire dei boss sui bar del Vaticano: «Altro che Cafè de Paris»

Non bastava aver messo le mani su ben 24 società da Torpignattara al Tuscolano, aver iniziato a stringere accordi pure con i Moccia per spartirsi i locali da “rifornire”, la locale di ‘ndrangheta capeggiata da Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo, finiti in carcere insieme ad altre 75 persone tra la Capitale e la Calabria a seguito dell’ultima maxi-operazione “Propaggine” della Dda e della Dia, puntava a consolidare il proprio potere e ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati