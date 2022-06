Padova, gita in moto con gli amici: Nicholas Menato sbanda e muore a 29 anni

Ancora uno schianto mortale in Veneto poco dopo le 12 e 30 di oggi 26 giugno: il tragico incidente in via San Pietro Viminario tra Monselice e San Pietro Viminario.

La vitima è un motociclista padovano: Nicholas Menato, 29enne nato a Monselice e residente a San Pietro Viminario. Affrontando una semicurva ha perso il controllo schiantandosi sul guardrail, le lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo.

Dalla prima ricostruzione emerge la dinamica: mentre viaggiava in gruppo con altri motociclisti avrebbe sbandato in curva perdendo il controllo e si sarebbe schiantato: gli altri centauri non sono rimasti coinvolti, ma hanno assistito alla terribile scena e chiamato subito i soccorsi.

La vittima