No vax e no green pass, stazioni blindate per le manifestazioni di protesta. Pugno duro del Viminale: «Sarà tolleranza zero»

Tolleranza zero contro le manifestazioni dei «No green pass» e dei «No vax» previste domani (il giorno dell'estensione del certificato verde anche a treni, aerei e traghetti oltre che alla scuola) in alcune stazioni ferroviarie del Paese. È questa la linea del Viminale, allarmata per possibili ripercussioni di ordine pubblico. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, esprime «la più ferma condanna per gli attacchi mossi con toni inaccettabili sulla rete contro esponenti di Governo, politici, medici e giornalisti in relazione al green pass e alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Tutti questi episodi sono oggetto di indagini da parte della polizia giudiziaria - continua -. Non verranno tollerati minacce e inviti a commettere reati utilizzando il web e non saranno ammesse illegalità in occasione delle iniziative di protesta nei pressi delle stazioni ferroviarie pubblicizzate sulla rete per domani».

Delle proteste annunciate nelle stazioni di 54 città italiane ha parlato anche il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia: «Se qualcuno domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni, andrà incontro ad una denuncia per interruzione di pubblico servizio - il suo tweet -. Un conto è manifestare pacificamente, altra cosa è creare disagi alle altre persone, commettendo di fatto un reato. Dovremo essere intransigenti».

Le minacce a Di Maio

In alcune chat Telegram minacce e rabbia contro il ministro Di Maio. «Un altro infame da giustiziare», «è necessario il piombo», «devi crepare», sono solo alcune dei messaggi da parte di No vax e No green pass apparse in rete. A scatenare l'odio le dichiarazioni del ministro a favore della campagna vaccinale e la condanna delle «inaccettabilì violenze dei No vax». I sindacati dei trasporti si schierano intanto contro la protesta che punta domani a bloccare le stazioni in 54 città. Auspicano un ripensamento, segnalano altrimenti i danni per i lavoratori e rivolgono a tutti un invito a vaccinarsi.

Sindacati contro il blocco dei treni

«Diciamo no alle minacce di bloccare i treni domani nelle maggiori stazioni italiane». Ad affermarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sottolineando che «auspichiamo un doveroso ripensamento da parte dei promotori della protesta» dei no green pass. «I rischi connessi sono evidenti e serve un piano di sicurezza per tutelare lavoratori e utenti», aggiungono i sindacati dei trasporti sottolineando di «sostenere la campagna vaccinale tanto per i lavoratori che per gli utenti del servizio pubblico».