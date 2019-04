Lite furiosa al bar, massacra l'amico con la mazza da baseball

Martedì 2 Aprile 2019, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 13:14

Unnato per futili motivi, è sfociato in unaa colpi diall'interno di un bar di Noventa Vicentina. I carabinieri della locale stazione, in collaborazione con i colleghi di Campiglia dei Berici e Sossano, hannoalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per latti ad offendere, E.M., 43enne residente a Noventa.L’intervento delle pattuglie è stato richiesto attorno alle 13 ieri al bar “Borsa” dove si stava consumando un violento litigio tra due coetanei. Uno di loro, poco prima era uscito per andare a prendere nella propria abitazione una mazza da baseball, con la quale è poi tornato al bar e ha colpito ripetutamente e con violenza in varie parti del corpo l'amico. Il ferito, immediatamente soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Noventa dove gli sono state diagnosticate lLa mazza da baseball è stata sequestrata e spetterà ora all’autorità giudiziaria berica, cui è stato inoltrato un primo rapporto dell’accaduto, valutare le responsabilità dell'indagato.