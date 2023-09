Nubifragio Milano, esonda il fiume Seveso. Tram deviati e sottopassi allagati: donna soccorsa in auto

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte su Milano. Il sottopasso di via Negrotto è stato completamente allagato, con più di due metri di acqua. È questo l’esito delle forti piogge nella zona ovest e nord-ovest della città, che ha fatto registrare più di 60 millimetri di acqua in tre ore. Come riferisce l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile della citta, Marco Granelli, sono entrate in attività le idrovore di MM e Protezione civile. «Abbiamo iniziato i lavori proprio qualche settimana fa per fare la nuova vasca - spiega sui suoi canali social - circa un milione di euro del Comune di Milano per evitare in futuro queste situazioni». Le forti piogge hanno fatto salire molto i livelli del Seveso, che è esondato in via Valfurva, ma dopo pochi minuti la situazione è tornata alla normalità. «Nuova pioggia in arrivo su Milano nord - spiega l’assessore - mentre sta scendendo la nuova ondata di piena del Seveso. Massima attenzione per rischio esondazione a Niguarda in via Valfurva e in Istria. Intanto si controlla anche il Lambro». Le idrovore sono ancora al lavoro per eliminare l’acqua dal sottopasso Negrotto allagato. Al lavoro anche in via Fabio Filzi dove un albero è caduto sulla linea del tram.

Seveso esondato e tram deviati

Prosegue l'attività per arginare i danni del maltempo a Milano, dove nella notte il Seveso è "tecnicamente" esondato per pochi minuti, rientrando poi nei livelli massimi. Le forti precipitazioni avvenute nell'hinterland Milanese, e nella zona Nord della provincia, infatti, fanno temere per una possibile ondata di piena lungo il Seveso, con la possibilità che si ripetano gli ormai annosi allagamenti nel quartiere di Niguarda, a Milano.

La Protezione Civile sta monitorando anche il Lambro. Al momento, come confermato da 118 e Polizia Locale milanese, non si registrano ferimenti particolari. Tre i sottopassaggi allagati nel capoluogo lombardo: in via Negrotto, in via Silla e in via Gogne, con una situazione critica per la viabilità che però in quelle zone non registra volumi molto alti. Danni ingenti invece, in centro, per una pianta ad alto fusto caduta intorno alle 3 della scorsa notte in via Fabio Filzi. L'albero si è schiantato su una pensilina dell'Atm, l'azienda dei trasporti pubblici, abbattendo i cavi elettrici arerei, travolgendo due auto in sosta e sfondando la vetrina di un negozio. Rallentamenti sono in corso sulle linee dei mezzi pubblici di superficie, soprattutto tranviarie, come la 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 19 e 33.

«I livelli dei fiumi si abbassano»

«Seveso e Lambro sono in lenta discesa perché stanno smaltendo la molta acqua caduta nelle scorse ore su Nord Milano e Brianza». Lo ha scritto, in un post su Fb, l'assessore milanese alla Sicurezza Marco Granelli. «Possiamo dire che ora non c'è più pericolo esondazione». Il Seveso, a Milano, era esondato per una manciata di minuti nella notte, dopo che in tre ore erano caduti oltre 60 millimetri di pioggia. Tre sottopassi, nel capoluogo lombardo, sono ancora allagati, e nel centro del capoluogo una pianta ha travolto i binari e una fermata del tram. A Milano e nell'hinterland il 118 non registra feriti da maltempo.

Donna soccorsa in auto

I Vigili del fuoco, in azione dalle due della scorsa notte, hanno operato soprattutto nella zona Nord Ovest di Milano, quella più colpita dal maltempo di stanotte. Gli uomini del soccorso acquatico sono intervenuti in un sottopasso allagato a Pogliano Milanese (Milano) dove una signora è rimasta bloccata all'interno della sua auto. «I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi nei comuni di Legnano, Nerviano, Vanzago, San Vittore Olona - si legge in una nota - A Milano l'intervento più importante in via Fabio Filzi dove intorno alle tre la caduta di un albero ha tranciato i fili del tram causando il blocco della linea tranviaria». Al momento non risultano feriti gravi.