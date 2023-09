«Istituire un nucleo di protezione civile dell’Agro. La prossima settimana ne parlerò ai miei colleghi in occasione della Conferenza dei sindaci dell’Agro nocerino sarnese». La proposta è del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. «Il nostro territorio - dice - ha problemi comuni come quello delle esondazioni. I fiumi attraversano quasi tutte le città dell’Agro, bisogna fare fronte comune ed aiutarci».

Il progetto è stato annunciato ieri mattina durante la presentazione del programma dideiattraverso le immagini elaborate dalle. Sono cinque i punti critici individuati in questi mesi durante le ricognizioni effettuate dai tecnici comunali degli argini dei torrenti. Le telecamere sono state posizionate. In tema die controllo del territorio a breve saranno installate anche le sirene di allerta lungo la zona pedemontana che suoneranno in caso di frane. I corsi d’acqua sarannoin tempo reale grazie alle telecamere. Tutto avverrà dalla sala del Centro operativo comunale di protezione civile che si trova al piano terra del municipio. Gli operatori, in sinergia coi, controlleranno i torrenti valutando, in tempo reale, il livello dei corsi d’acqua e decidendo come intervenire in caso di. «Non abbiamo mai smesso di lavorare sullae la questione idrogeologica. Insieme alle associazioni di protezione civile, Club Universo, Noi con Voi e Etruria, e il Nucleo comunale di protezione civile - precisa- operiamo per fronteggiare le emergenze nei giorni critici del maltempo. Siamo stati imputati di aver destinato poche risorse alla, ma le cose fatte bene possono essere realizzate anche con pochi fondi».

APPROFONDIMENTI Nocera Inferiore, «troppe criticità nel settore giustizia»: astensione dei penalisti dal 19 al 26 settembre Movida violenta a Nocera Inferiore, il sindaco in campo con le forze dell'ordine Maurizio D’Ambrosio è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale di Sarno

De Maio ha anche annunciato che il Comune ha aderito alla piattaforma «sindaci in contatto», un’applicazione che permette di informare i cittadini attraverso il telefonino su possibili situazioni di emergenza. «Uno strumento - è stato spiegato - che contribuirà a gestire in maniera più sincronizzata le fasi emergenziali da parte della protezione civile e della macchina comunale».

La piattaforma sarà anche un nuovo canale di comunicazione con i cittadini. Registrandosi, potranno selezionare i servizi sui quali desiderano essere informati costantemente, dalla raccolta dei rifiuti alle informazioni sulla viabilità e ai cantieri aperti sul territorio comunale, sino ad arrivare al mondo della scuola e alle politiche sociali.