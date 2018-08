Nuoro, investita e uccisa davanti a marito e ai due figli mentre rientra dalle vacanze

Travolta e uccisa davanti ai figli mentre tornano dalle vacanze. Si chiamava Daniela Battistina Mele la vittima dell'incidente avvenuto stamattina intorno alle 6 su una piazzola di sosta al Km 61 della Statale 131 Dcn, a pochi chilometri da Nuoro. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, la donna di 48 anni,originaria di Lanusei ma residente a Lucca, viaggiava con il marito e due figli a bordo di una Land Rover.



Poco dopo Nuoro, in direzione Olbia - dove la famiglia avrebbe preso il traghetto per il rientro a casa dopo una vacanza nell'Isola - la coppia ha deciso di fermarsi in una piazzola di sosta. La 48enne è scesa dall'auto, forse per controllare i due figli che viaggiavano nel sedile posteriore, ma proprio in quel momento un camion frigo entrato nella stessa piazzola, per cause ancora da accertare, ha travolto la donna centrandola in pieno e uccidendola. Inutili i tentativi di rianimarla dei medici del 118 arrivati sul posto: la donna era già morta.



Assistiti dai medici e trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro, anche il marito della donna e i due bambini, ancora sotto choc dopo l'incidente. Sulle cause dell'impatto, forse il malfunzionamento dei freni del camion frigo, indaga la Polizia stradale di Nuoro che ha eseguito i rilievi. Sul posto anche gli uomini della Polizia di Stato, i Carabinieri e i vigili del fuoco.

Lunedì 20 Agosto 2018, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 13:23

