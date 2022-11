Nuoro, esplode villetta: si cercano due dispersi sotto le macerie. Ipotesi fuga di gas

Il bilancio è di due feriti e due dispersi. Crollo di una villetta nelle campagne della periferia di Tiana, nel Nuorese a seguito di un'esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas. Stando alle prime informazioni, al momento della deflagrazione c'erano quattro persone all'interno dell'edificio. Due, una coppia di anziani, sono state tratte in salvo e affidate alle cure del 118, per le altre due, ancora sotto le macerie, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e della stazione di Sorgono hanno aperto le ricerche. Due codici rossi per la coppia: la donna, di 83 anni, è stata trasportata al nosocomio di Nuoro con l'ambulanza medicalizzata di Sorgono. Il marito, trasferito d'urgenza a Cagliari con l'elicottero, è stato ricoverato per trauma toracico e addominale. Oltre ai pompieri, in arrivo in elicottero da Tempio Pausania il nucleo cinofilo, e da Cagliari squadre USAR (Urban Search and Rescue).