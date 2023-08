Uccide a coltellate il vicino durante una lite sul pianerottolo a Genova: arrestato 58enne. «Mi aveva colpito con un bastone»

Uccide a coltellate il vicino di casa durante una lite condominiale. È accaduto a Santa Margherita Ligure (Genova). Questa notte i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita e del Nucleo Investigativo di Genova, hanno arrestato un uomo, di 58 anni, dopo che nella serata di ieri ha colpito a morte con un coltello un trentacinquenne.

Lite condominiale

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, presumibilmente in stato di alterazione psicofisica, si era presentata davanti la porta di ingresso di casa del vicino, colpendolo nel corso del diverbio verosimilmente con un bastone. Il 58enne a quel punto avrebbe impugnato un coltello colpendolo al torace e chiamando poi i soccorsi. L'uomo, interrogato in caserma anche dal magistrato di turno, è stato arrestato per omicidio.