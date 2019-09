Ora solare, lancette un'ora indietro: «Forse sarà l'ultima volta»

Martedì 10 Settembre 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi entrati nella stagione autunnale (anche se questa settimana tornerà il bel tempo e una nuova ondata di caldo), le giornate si accorciano: e presto ci toccherà tornare indietro di un’ora per passare all’ora solare. Quando? L’ora X scatterà domenica 27 ottobre, quando alle 2 del mattino le lancette si sposteranno avanti di un’ora. Ma per quanto tempo lo faremo ancora?Potrebbe essere l’ultima volta. L’anno scorso infatti alcuni Paesi europei si sono espressi favorevolmente sull’abolizione del passaggio dall’ora legale a quella solare e viceversa: non si è ancora raggiunto un compromesso finale, ma l’ipotesi più probabile è che i Paesi settentrionali terranno l’ora legale per tutto l’anno, mentre quelli meridionali (compresa l’Italia) idem ma con l’ora solare.Ciò porterebbe dunque ad un accorciamento delle nostre giornate: se in estate ad esempio siamo abituati all’aperitivo in spiaggia al tramonto (per fare un esempio) dopo le 20, in futuro alle 20 il tramonto potrebbe già essere un ricordo (le 20 attuali, saranno le 19). Ma non tutto è deciso: nelle prossime settimane e mesi, ne sapremo di più.