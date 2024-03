Tutto è pronto sul litorale domizio per il lungo ponte di Pasqua. Come da tradizione, l’appuntamento rappresenta una sorta di prova generale della nuova di stagione turistica. Anche se quest’anno a destare più di una preoccupazione agli operatori turistici sono le condizioni meteorologiche. Le previsioni però annunciano temperature elevate e sole splendente. Un anticipo d’estate al Sud, almeno per i giorni di Pasqua e di Pasquetta, che induce tutti all’ottimismo. «Ci aspettiamo tanta gente, al di là del meteo che comunque si annuncia bello», dicono gli addetti ai lavori.

APPROFONDIMENTI Caserta, Pasqua in sicurezza, «blindata» la Reggia: esodo sotto controllo Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana di Pasqua e di Pasquetta Pasqua, Campania in festa tra cioccolato e sorprese

A Baia Domizia come a Mondragone albergatori e titolari di stabilimenti balneari non si sono quindi lasciati spaventare da una Pasqua un po’ anticipata rispetto al solito e sono pronti all’appuntamento e a presentare il volto migliore delle loro strutture e delle loro località. Molti i lidi che saranno aperti per l’occasione, specialmente quelli che hanno annessi anche un ristorante. Quasi tutti i grandi alberghi di Baia Domizia saranno operativi e a oggi le previsioni parlano di un coefficiente di riempimento delle camere di circa l’85%, con dei prezzi variabili tra i 120 ed i 160 euro per notte, a seconda delle strutture e dei siti di prenotazione online. Si attende anche un massiccio arrivo dei proprietari di seconde case. Sono ancora tante invece le disponibilità a Mondragone dove sono tantissimi i bed&breakfast e le case vacanze che offrono stanze per i prossimi giorni. Un segmento dell’offerta ricettiva locale cresciuto moltissimo negli ultimi anni e con il quale si sta cercando di sopperire alla mancanza di grandi alberghi. La domanda è rappresentata soprattutto da italiani, in prevalenza romani e napoletani, e da stranieri provenienti dal Nord Europa. A Mondragone inoltre a richiedere soggiorni sono anche emigrati o figli di emigrati che tornano per trascorrere le festività con i parenti.

Nei ristoranti intanto si stanno mettendo a punto i menù per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell’Angelo, dedicato alla tradizionale scampagnata fuori porta. I menù sono ovviamente incentrati sui prodotti della tradizione e sulla valorizzazione dell’enogastronomia del territorio. Una zona ricca di prodotti di qualità, come la mozzarella di bufala, la mela annurca, legumi e verdure di qualità e il Falerno del Massico, il vino più apprezzato dagli antichi romani e classificabile forse come il primo grande cru della storia dell’enologia. I prezzi non superano i 50 euro per un pranzo a menù fisso.

Gli operatori sperano sia la prima «invasione» di turisti della stagione. «La Pasqua e il ponte della Liberazione sono tradizionalmente i momenti scelti per la prima apertura delle strutture. Nemmeno quest’anno vogliamo essere da meno. Operatori e amministrazione comunale hanno fatto il massimo per rendere Baia Domizia e Cellole ordinate, pulite e ospitali. Speriamo continui il trend positivo di presenze degli ultimi anni», dice Giuseppe Ponticelli, assessore a Cellole e titolare di uno stabilimento balneare. A Sessa Aurunca si punta sulla cultura, sul patrimonio artistico e sulla tradizione, in particolare sui riti suggestivi della settimana santa: «Abbiamo predisposto un cartellone di appuntamenti molto ricco per marzo e per aprile, una continua promozione, con molteplici attività che stanno risvegliando la nostra cittadina e stanno richiamando numerosi visitatori valorizzando così uno dei borghi più affascinanti e suggestivi d’Italia», sottolinea il vicesindaco di Sessa Aurunca, Italo Calenzo.

In vista del ponte di Pasqua sono stati potenziati i controlli ai fini della tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza della circolazione stradale. Sorvegliate speciali saranno in particolare le strade che conducono al mare e cioè la Domiziana dove, malgrado le rotonde realizzate e i limiti di velocità, continuano a registrarsi numerosi incidenti, e l’Appia.