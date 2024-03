Massima attenzione sulla Reggia, sul litorale domizio e sui luoghi della movida. Ma anche servizi mirati negli obiettivi sensibili e nelle città più popolose. Sono questi alcuni dei temi trattati ieri dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Castaldo, riunito per pianificare e organizzare i servizi di vigilanza e controllo del territorio in vista delle festività pasquali.



All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia Giorgio Magliocca, il vicesindaco di Caserta Emiliano Casale, la direttrice della Reggia Tiziana Maffei e i vertici provinciali delle forze dell’ordine. Entro domani si terrà il tavolo tecnico, affidato al questore Andrea Grassi, per concordare le risorse da impiegare in tutta la provincia soprattutto nei giorni di Pasqua e lunedì in Albis, quando è prevista una massiccia presenza di visitatori soprattutto alla Reggia e nelle località a maggiore vocazione turistica del litorale domizio.



In particolare, il prefetto Castaldo ha disposto l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, in collaborazione con le polizie municipali, anche per giovedì 4 aprile (quando è prevista la Pasquetta dei marcianisani) in cui si prevede una grande affluenza al Parco della Reggia, dove, quest’anno per la prima volta, oltre al Museo sarà aperto anche il Giardino Inglese.

Ma servizi di vigilanza specifici, dinamici e flessibili, sono stati disposti anche nelle località balneari come Mondragone, Castel Volturno e Baia Domizia, e nei grandi centri urbani, dove è prevista la presenza di tantissimi giovani, con l’obiettivo di prevenire il fenomeno della movida violenta.



Particolare attenzione sarà riservata ai controlli negli esercizi pubblici e nei luoghi in cui si svolgono attività di intrattenimento, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle disposizioni sul consumo di bevande alcoliche e sul divieto di vendita ai minorenni. E con il supporto dei militari dell’Esercito del contingente di “Strade sicure”, saranno tenuti sotto controllo gli obiettivi sensibili come disposto dal Ministero dell’Interno.



Nelle giornate di punta è atteso anche un notevole aumento del traffico veicolare, pertanto lungo le principali arterie stradali e autostradali, oltre che nei punti di snodo interessati dall’aumento del traffico per l’esodo e il controesodo pasquale, sarà attuato il piano disposto dal Comitato operativo viabilità (polizia stradale e forze dell’ordine, Anas e società Autostrade), riunitosi in Prefettura.

Soddisfatta per l’esito dell’incontro la direttrice Maffei, che aveva chiesto al prefetto un impegno maggiore delle forze dell’ordine nei giorni di maggiore affluenza:

«Ancora una volta in questo incontro - dice - è emerso lo spirito di cooperazione interistituzionale nel territorio. Ciascun attore ha mostrato la propria disponibilità a collaborare nell'impegnativo compito di accogliere e garantire la sicurezza in vista della grande affluenza di visitatori prevista alla Reggia nei prossimi giorni. Credo che tutte le istituzioni presenti al tavolo abbiano percepito questa sinergia che, sono certa, sarà un punto di forza per le iniziative comuni future che ci attendono».



Anche il vicesindaco Emiliano Casale ha sottolineato l’importanza «della cooperazione per garantire sicurezza e per organizzare al meglio le manifestazioni sul territorio. Sono felice – ha poi detto – che al tavolo sia stata affrontata la questione della movida e che siano stati disposti ulteriori controlli, oltre a quelli che già sono in atto, per rispondere alle richieste dei cittadini del centro storico».

Il presidente Magliocca parla, invece, di «un tavolo, come sempre, incisivo nel quale sono stati individuati interventi mirati per garantire la sicurezza sull’intero territorio in modo da poter trascorrere le festività pasquali in piena serenità».