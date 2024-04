Previsioni meteo, arriva l'estate: previsto caldo anomalo nel weekend. A Roma e Milano punte di 25°

Meteo - Sta per tornare l’anticiclone nordafricano che porterà un'ondata di caldo anomalo tra il prossimo weekend e lunedì: si raggiungeranno, e in alcuni casi supereranno, punte di 26-28°C. Sì, ci sarà un assaggio di estate in piena regola con punte di 25° a Roma, Millano, Bologna e Firenze.