Ossa ritrovate a Sassuolo: elementi fanno pensare a Paola Landini, la donna scomparsa 9 anni fa

Potrebbero essere di Paola Landini le ossa di donna trovate mercoledì scorso a Sassuolo (tredici in tutto e tra queste frammenti del cranio), in una zona di calanchi vicino al poligono di tiro. La 44enne sconparve nel maggio del 2012, in circostanze finora mai chiarite, proprio nella struttura dove è avvenuto il ritrovamento. A spiegarlo è stato questa mattina in conferenza stampa il dirigente della squadra mobile Mario Paternoster.

A ricondurre al caso di Paola Landini sarebbero alcune tracce di un intervento che la donna aveva affrontato in passato compatibili con i segni presenti sulle ossa rinvenute. Non solo, gli indumenti trovati nella zona impervia sembrerebbero, pur essendo deteriorati, quelli descritti al momento della denuncia di scomparsa della donna. Così come due pistole, individuate sempre sul posto (una 9x21 e una 6x17) sembrerebbero essere le stesse armi portate da casa dalla donna andando al poligono nel giorno della scomparsa; per una delle due, più nello specifico, i dubbi in merito sono ormai nulli. Nella zona del recente ritrovamento sono state recuperate anche delle chiavi di una vettura Fiat e la 44enne prima di far perdere le proprie tracce, lasciò proprio vicino al poligono la sua auto (una Punto) con all'interno gli effetti personali.

Attraverso le ossa scoperte a Sassuolo mentre si stavano svolgendo le ricerche del 21enne sassolese Alessandro Venturelli, sparito nel nulla lo scorso dicembre, sarà svolta una comparazione con il dna del figlio della donna, ha spiegato sempre la polizia di Stato.

Se dovesse esserci un riscontro, resterebbe da capire come mai i resti umani non furono trovati nove anni fa nell'area battuta durante le ricerche. A onor del vero c'è da dire che proprio in quel punto all'epoca erano in corso dei lavori.