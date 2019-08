Padova, ladri abbandonano zaino e non si accorgono della tasca interna: dentro contanti, un ipad e un orologio

LEGGI ANCHE

Martedì 6 Agosto 2019, 12:18

Per la troppa fretta, o per disattenzione, dei ladri hanno abbandonato uno zaino appena rubato pensandolo vuoto. Invece lo zaino aveva una tasca interna chiusa da una zip, nella quale c'erano contanti in euro, in sterline e in dollari di Hong Kong. È stata una pattuglia della Polizia Ferroviaria dia ritrovare lo zaino in via Mameli, durante dei controlli ordinari.Gli agenti hanno notato lo zaino vicino ai cassonetti, lo hanno raccolto e solo quando hanno aperto la tasca interna è venuto fuori il contante in diverse valute, precisamente: 700 euro, 4mila sterline, mille dollari di Hong Kong. Sempre nella stessa tasca gli uomini della pattuglia hanno trovato un Ipad, un orologio Casio e tre passaporti rilasciati dalle autorità di Hong Kong.I proprietari, contattati al telefono, sono stati informati del rinvenimento e un componente della famiglia ha subito raggiunto gli uffici della plizia dove gli è stato riconsegnato il tutto. Nella circostanza ha spiegato come la riconsegna di tutti gli effetti lo avesse sollevato dai molti problemi legati al rientro nel proprio paese, ad Hong Kong, poiché da lì a pochi giorni avevano il volo prenotato della Qatar Airways, in partenza da Fiumicino, ma senza i passaporti non avrebbero potuto superare i controlli di frontiera.