Palermo, paziente positivo al virus si lancia dal terzo piano dell'ospedale e muore

Tragedia a Palermo, dove nelle prime ore del mattino un paziente affetto da Covid 19 si è suicidato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, ricoverata in terapia subintensiva respiratoria all'ospedale Cervello, si è tolta la vita, si è gettato nel vuoto da una finestra al terzo piano dell'edificio. La tragedia si è consumata in pochi secondi nonostante la prontezza degli operatori sanitari, il cui intervento non ha potuto scongiurare il triste epilogo. La direzione strategica dell'ospedale esprime «vivo cordoglio» ai familiari. «Nel massimo rispetto della dolorosa vicenda umana e della privacy delle persone coinvolte l'azienda non fornirà altri particolari», spiega in una nota.

APPROFONDIMENTI MANTOVA Morto suicida De Donno: avviò cura plasma iperimmune, aveva 54... LA POLEMICA De Donno morto suicida, l'accusa di Red Ronnie: «Lo hanno... SANTO STEFANO DI CAMASTRA Madre e figlia morte a Messina impiccate, lettera d'addio della...

No vax positiva partorisce a Palermo e fugge aiutata dal marito: neonato lasciato alla nonna

Paura del Covid: il risultato del tampone tarda, cinquantenne tenta il suicidio

Nello stesso ospedale, pochi giorni fa una donna, positiva al Covid, era scappata grazie all'aiuto del marito: era ricoverata nel reparto di ostetricia Covid, dopo avere partorito. Il marito era riuscito ad entrare fino alla stanza della moglie, eludendo la sorveglianza dei vigilanti. La donna aveva dichiarato al personale sanitario di essere una no vax. Ricoverata due giorni fa per un parto cesareo, la donna aveva lasciato il neonato in ospedale.