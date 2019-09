Papà lascia il figlio di due anni in auto per 5 ore sotto il sole: bimbo muore

LEGGI ANCHE

Non c'è stato nulla da fare per il piccolo di due anni dimenticato in auto questa mattina dal papà, un dipendente dell'Università di Catania. Il bimbo è arrivato al Pronto soccorso del Policlinico verso le 14, già in arresto cardio circolatorio. I medici hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz'ora ma alla fine ne hanno dovuto dichiarare il decesso. A portare il piccolo al Pronto soccorso è stato il papà che poco prima aveva ricevuto una telefonata dalla mamma del bambino che chiedeva come mai non fosse all'asilo. A quel punto il papà si è reso conto della tragedia ed è corso all'auto lasciata nel parcheggio questa mattina. Il piccolo, privo di conoscenza, era seduto sul suo seggiolino. Inutile la corsa disperata in ospedale che si trova proprio accanto al dipartimento di Ingegneria. Sul posto è arrivata la polizia che ha cercato di dare supporto ai genitori.

Stessa tragedia nel '98 a Catania. La morte del piccolo dimenticato in auto dal padre è la replica di una tragedia che sconvolse Catania 21 anni fa. Identiche le modalità di una fatale distrazione che aveva avuto come protagonista un tecnico della Sgs Thompson, una fabbrica di microelettronica che aveva lo stabilimento nella zona industriale di Catania. L'uomo era precipitato nell'infermo della disperazione nell'afoso pomeriggio del 3 luglio 1998. Catania era stretta da un caldo asfissiante. La temperatura aveva superato i 40 gradi per il torrido vento di scirocco giunto dall'Africa. L'uomo era uscito con la sua Fiat Punto per accompagnare in asilo il figlio di 20 mesi appena, rannicchiato nel suo seggiolino, prima di presentarsi negli uffici della Sgs Thompson.



Era un percorso sempre uguale che seguiva ogni giorno quasi a memoria. Ma quella mattina, invece di passare dall'asilo, che non era lontano da casa, aveva subito puntato verso il suo posto di lavoro. Arrivato con un insolito anticipo sul parcheggio dell'azienda, aveva chiuso a chiave l'auto ed era salito in ufficio. Il sole intanto batteva implacabile sulla macchina. La temperatura era rapidamente salita fino a trasformare l'abitacolo in una gabbia torrida che al piccolo, rimasto sul seggiolino per sette ore, non aveva più lasciato scampo.

Giovedì 19 Settembre 2019, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 18:41

dimentica il figlio per 5 ore nell'auto sotto il sole cocente e ildi due anni è morto. Ilun dipendente dell'Università di Catania , doveva portare il piccolo all' asilo , invece lo ha dimenticato in macchina per tutta la mattina. È morto così, a, dove oggi le temperature oscillano tra i 30 e i 35 gradi, il piccolo di due anni che era rimasto chiuso nell'abitacolo del veicolo dalle 8 alle 13 di questa mattina. Il papà, 43 anni, un ingenere impiegato all'Università, si è reso conto di essersi dimenticato il piccolo nel parcheggio della Facoltà dove si trovava solamente quando la moglie gli ha telefonato dopo essere andata a prendere il figlio all' asilo . Non avendolo visto, si era preoccupata e aveva chiamato il marito.