Le acque si rompono nel tragitto verso l'ospedale: la piccola Stella nasce in auto

Le acque si rompono nel tragitto per l'ospedale e così la bimba nasce in auto. È accaduto a Torino. La donna ha partorito lungo la strada, con l'aiuto di mamma e papà. Assistiti dall'infermiere della Centrale del 118, i due hanno atteso l'arrivo della medicalizzata che, dopo il parto, ha messo in sicurezza mamma e bimba e le ha portate all'ospedale Sant'Anna. Entrambe stanno bene. La neonata è stata chiamata Stella. Il parto è avvenuto in corso Casale, poco prima delle 2.

Paura non ne ha mai avuta. Neppure quando le doglie si sono fatte talmente ravvicinate da capire che era arrivato il momento. «Un parto così non me lo sarei mai immaginato. Era tutto pronto, ma Stella ha deciso di nascere prima del tempo», racconta mamma Tatiana, 35 anni.



«Mio padre guidava, mia mamma era vicino a lui mentre io ero seduta dietro», racconta la neo mamma. «Ho avuto le contrazioni e la piccola è nata. Allora ho seguito le direttive del corso pre-parto: mi sono scoperta il petto e ho appoggiato la bimba al ventre, per tenerla calda. Paura? No, solo una grande felicità».



La donna è arrivata al Centro Nascite dell'ospedale Sant'Anna con la piccola in braccio. Ad attenderla il marito, Francesco, 37 anni, e i medici. «Abbiamo controllato le condizioni di salute della donna e della figlia. Stavano bene - spiega la responsabile e ostetrica del Centro Nascite Sant'Anna, la dottoressa Lucrezia D'Antuono - Tatiana è stata seguita da noi per tutta la gravidanza. Ha partecipato ai corsi di preparazione al parto, che, ieri notte, si sono rivelati molto utili». Stella pesa 3,4 chili e sta bene. A seguire lei e la madre sono i medici coordinati dal professore Guido Menato, direttore del dipartimento di Ostetricia e Ginecologia 2 del Sant'Anna.

Martedì 20 Novembre 2018, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 15:24

