Roma, si innamora di prostituta 28 anni più giovane, lei lo lascia e lui minaccia i clienti: pensionato accusato di stalking

Si era innamorato di una prostituta di trent’anni più giovane, al punto di volerla tutta per sé e di riuscire a fare “coppia fissa” con lei. Una storia che ricorderebbe la trama di Pretty Woman, se non fosse che l’inconsueta love story non si chiude con il lieto fine tra Richard Gere e Julia Roberts, ma con un processo davanti al Tribunale di Roma. L’uomo - un 62enne romano in pensione, deluso dalla loro relazione naufragata all’improvviso - sarebbe diventato un tormento per la 34enne e il suo nuovo compagno, tanto da presentarsi ciclicamente nel luogo dove era scattato il “colpo di fulmine”, con l’obiettivo di far scappare i suoi clienti e riempirla d’insulti. Ora, per questi fatti, il pensionato è accusato di stalking : l a difesa ha scelto il rito abbreviato, giudizio che prevede lo sconto di un terzo della pena. Le due vittime, assistite dall’avvocato Carlo Testa Piccolomini, si sono costituite parte civile nel processo.

IL PRIMO INCONTRO



I fatti contestati dalla Procura risalgono al 2021 e si sarebbero protratti per quasi un anno. Secondo quanto ricostruiscono i magistrati, l’imputato aveva conosciuto la giovane prostituta, una 34enne originaria della Romania, in una via alla periferia della Capitale, a Colle Regillo. E, dopo diversi incontri da comune cliente, si era accorto di essersi invaghito di lei, trent’anni più giovane e d i bell’aspetto. All’inizio tutto si limitava a un semplice “ rapporto lavorativo ” , ma poi l’uomo aveva iniziato a mostrare il suo interesse con diverse avances. Corteggiamenti ai quali la donna aveva ceduto , tanto che tra i due c’era stata da subito un’attrazione reciproca. Era nata una vera e propria relazione, quasi a richiamare le storie dei personaggi Edward Lewis e Vivian Ward del film romantico statunitense diretto da Garry Marshall. Fin lì tutto quasi cinematografico. Dopo poco tempo, però, il sentimento da parte della vittima era scemato : a veva deciso d’interrompere la relazione e farsi una nuova vita, con un nuovo compagno.

Ma la sua vita quotidian a , da giugno scorso, era stata resa impossibile dall’imputato , che non aveva accettato la fine repentina del loro rapporto. Avrebbe iniziato ad appostarsi di continuo sotto casa della 34enne, per controllare ogni suo spostamento e frequentazion e, fino a seguirla appena si allontanava da casa.

L’ARRESTO



Ciò è accaduto anche il giorno dell’arresto del 62enne , il 2 giugno 2021. Inoltre, la tempesta v a di messaggi telefonici «molesti e minacciosi», scrivono i pm negli atti. A vrebbe addirittura individuato i suoi clienti - in un caso anche fotografando la targa dell’auto - per minacciarli e molestarli , in modo che smettessero di frequentarla. «Vai dal tuo avvocato carissimo tanto a me la legge non mi può fare nulla», avrebbe detto alla donna quando, a maggi o dell’anno scorso , si era presentato sul suo “ luogo di lavoro ” per seminare il panico.

