Choc al parco: anziano trovato morto con a fianco una pistola

PESARO - Choc in centro a Pesaro, in particolare nel parco degli Orti Giulii: un anziano è stato trovato morto colpito da un'arma da fuoco. Vicino al corpo è stata trovata una pistola: ci sono pochissimi dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio.

L'allarme è partito dopo una segnalazione alla locale Croce Rossa: sul posto sono accorsi i soccorritori, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ad indagare su quanto accaduto è la Polizia che ha transennato la zona. Se fosse confermata la tesi del suicidio, si tratterebbe del terzo a Pesaro in una settimana, dopo l'uomo che si è lanciato sotto il treno e la donna che si è lasciata cadere dal'ottavo piano.

