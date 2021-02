Pescara, sferra una coltellata al poliziotto. Agente ferito, aggressore arrestato

La Polizia di Pescara è intervenuta ieri sera in corso Vittorio Emanuele dove un uomo stava minacciando i passanti armato di un coltello a serramanico.

Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno individuato il soggetto mentre era ancora con il coltello in mano: si tratta di D.A.M. 55enne di Penne con diversi precedenti per reati contro la persona e porto ingiustificato di armi. L’uomo alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire ma veniva prontamente bloccato e disarmato; uno degli agenti veniva colpito da una coltellata alla mano e subiva lesioni guaribili in giorni 8.

Sottoposto a perquisizione personale l’uomo veniva trovato in possesso di un secondo coltello a serramanico e di 2 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Il predetto veniva pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza, violenza e lesioni.

