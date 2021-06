Piacenza, i capelli le restano impigliati in una pompa agricola: gravissima una 26enne

I capelli le restano impigliati in una pompa agricola: una ragazza di 26 anni resta gravemente ferita. Un nuovo incidente sul lavoro questa volta verificatosi in un'azienda agricola nel comune di Calendasco, in località Boscone Cusani, in provincia di Piacenza. La giovane era a lavoro in un campo e pare stesse attingendo acqua da irrigazione da un pozzo attraverso una pompa quando, rimasta impigliata per i capelli nel meccanismo, ha battuto violentemente la testa e ha perso conoscenza. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e la ragazza è stata trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale di Parma. La prognosi è riservata.

APPROFONDIMENTI ROMA Ostia: incidente in cantiere nautico, morto operaio colpito da un... ROMA Pomezia, muore per un incidente sul lavoro Roberto Grossi: titolare... BRESCIA Brescia, incidente sul lavoro: morto operaio, è caduto nella...

Uomo muore schiacciato dal camion che stava riparando: tragedia in un'officina a Brescia