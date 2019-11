Auto contro un grosso cinghiale: ragazza di 28 anni finisce all'ospedale, vettura semidistrutta

Ultimo aggiornamento: 22:17

Un grossosbuca dalla boscaglia proprio mentre passa l’auto. L’ennesimostradale causato dalla fauna selvatica è avvenuto oggi a, in provincia di Macerata . Una ragazza di 28 anni stava percorrendo la provinciale in direzione Visso quando, all’altezza della frazione Piè Casavecchia, l’animale le ha attraversato di corsa la strada. La ragazza è stata portata ina titolo precauzionale.«Oltre ai danni alle colture che denunciamo da anni, – dice Francesco Fucili, presidente diMacerata - per chi vive nell’entroterra c’è anche questo rischio: nel migliore dei casi, quando non si tratta di incolumità personale, bisogna mettere in conto dei soldi per riparare o acquistare, a seconda dell’entità dei danni, i mezzi».