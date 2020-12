Latina, incidente sulla pista di go-kart: grave un bambino, controlli all'impianto

Un bambino di 11 anni è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente avvenuto sulla pista di go kart che si trova ad Aprilia, sulla Nettunense. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio del 23 dicembre, secondo una prima ricostruzione il bambino è finito contro la barriera di protezione della pista che però non ha tenuto, quindi il mezzo è uscito dal circuito riportando serie conseguenze.

I carabinieri stanno svolgendo accertamenti sull'impianto, mentre il piccolo è stato operato ed è in prognosi riservata all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma

Ultimo aggiornamento: 09:36

