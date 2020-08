Poliziotto investito in autostrada, il messaggio dei colleghi: «Forza Daniele non mollare!»

Daniele lotta per la vita. E lo fa con il sostegno di migliaia di suoi colleghi, poliziotti come lui che in queste ore vivono l'ansia per le condizioni dell'agente investito a Ferragosto sull'autostrada A1. Su Facebook la Polizia di Stato ha voluto pubblicare un messaggio letto e condiviso da tantissime persone. Questo: «Non è ancora fuori pericolo la vita di Daniele, assistente capo in servizio alla sotto-sezione Polizia stradale di Roma-nord, investito ieri sull'A1, nei pressi di Settebagni, mentre in corsia d'emergenza segnalava un carico disperso sulla carreggiata. Il giovane poliziotto, in servizio a Ferragosto per garantire la sicurezza dei tantissimi cittadini che sono transitati su quel tratto autostradale, ha riportato lesioni gravissime. Forza Daniele, non mollare!»

Ultimo aggiornamento: 11:17

