Argentario, scontro tra due barche in mare aperto: un morto, diversi feriti e dispersi

Al largo del comune di Monte Argentario, nelle acque di Porto Ercole, due imbarcazioni (dalle prime informazioni una a motore e una a vela) si sarebbero scontrate, causando l'affondamento di quella a vela, che è stata spezzata in due. Una persona è morta, un'altra è dispersa. Il punto esatto della collisione sarebbe nella zona tra l'Isola del Giglio e Porto Ercole, in un'area chiamata l'isolotto. Le imbarcazioni erano sulla rotta tra Torre Ciana e il Giglio. Immediatamente sono stati allertati i sommozzatori dei vigili del fuoco per le ricerche. Sul posto la moto d’acqua dei vigili e il battello del presidio di Ansedonia e si è anche alzato in volo l’elicottero, oltre a una motovedetta della Guardia costiera di Porto Santo Stefano.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Crolla scogliera a Otranto: turista si getta in mare, ma resta ferito BRESCIA Incidente sul lago di Garda, il video esclusivo dello schianto al... LA SICUREZZA Estate 2022 a Napoli, ressa e spiagge blindate da Coroglio a...

In aggiornamento