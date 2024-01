«Caro anno non mi togliere nessuno»: lei pubblica il post su Facebook, ma il fidanzato muore a Capodanno. Aveva 32 anni

Dopo aver pubblicato su Facebook un post per chiedere al nuovo anno di non "toglierle" nessuno, una donna è tornata a casa la notte di Capodanno ed ha trovato il fidanzato morto nel suo appartamento. È successo a Manduria, in Puglia. L'uomo, un 32enne originario di Mesagne (Brindisi), sarebbe deceduto per cause naturali a seguito di un malore.

Infarto al cenone di Capodanno, morto a 51 anni davanti agli amici: lascia due figlie

La tragedia

La sua fidanzata aveva postato su Facebook la frase «Caro anno, non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno».