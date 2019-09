Processo Spada, tre ergastoli ai membri del clan. «È associazione mafiosa»

È quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del maxiprocesso. Ergastoli per i capi Carmine Spada, detto Romoletto, per Roberto Spada, già condannato per la vicenda della testata ad un giornalista della Rai e per Ottavio Spada, detto Marco.

Si può parlare di mafia a Roma. Ringrazio magistratura e forze dell'ordine e soprattutto quei cittadini che denunciano la criminalità. Io sono qui per stare accanto a quei cittadini. Restituire fiducia ai cittadini onesti che per troppo tempo hanno avuto paura».

I pm della Dda di Roma Mario Palazzi e Ilaria Calò hanno chiesto la condanna per ventiquattro imputati: 208 anni di carcere in totale e l'ergastolo per Carmine Spada, detto Romoletto, Roberto Spada, già condannato per la testata a Ostia al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi, e per Ottavio Spada, detto Marco. Chieste inoltre condanne a 16 anni di carcere per Ottavio Spada, detto Maciste, a 11 per Nando De Silvio, detto Focanera, e a 8 anni per Roberto Spada detto Zibba, mentre per Ruben Alvez del Puerto, anche lui coinvolto nell'aggressione al giornalista, è stata chiesta una condanna a 10 anni di carcere.

Il procedimento è legato agli arresti avvenuti il 25 gennaio 2018 nel corso dell'operazione «Eclissi» in cui i magistrati di piazzale Clodio hanno contestato l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i reati ipotizzati anche l'omicidio, l'estorsione e l'usura.

Tre ergastoli per i membri del clan Spada e riconoscimento dell'associazione mafiosa.La sentenza è stata pronunciata nell'aula bunker di Rebibbia . Presente anche la sindaca Virginia Raggi , arrivata mentre i giudici della Corte d'Assise sono riuniti in camera di consiglio.«La sentenza riconosce che sul litorale di Roma c'è la mafia - ha commentato la sindaca Raggi -