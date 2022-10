Protesi dentarie a Milano, tre arresti per tangenti: costi gonfiati (a carico dei pazienti)

Tre arresti nell'inchiesta della Procura di Milano per presunte mazzette su protesi e apparecchi dentali, i cui costi maggiorati pesavano sui pazienti. Stamane i finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dal pm Paolo Storari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 3 persone accusate di corruzione per atti contrati ai doveri d'ufficio. Nell'indagine, che nei mesi scorsi ha già portato altre cinque persone ai domiciliari, tra cui due medici e il legale rappresentante di una società leader nel settore dell'odontotecnica, sono indagate 11 persone.

Pensioni d'oro in cambio di mazzette: 100 casi sospetti in Marina. Due sottufficiali accusati di corruzione

Il provvedimento degli arresti domiciliari è stato firmato dal gip di Milano Cristian Mariani e riguarda ancora una volta Roberta Miccichè, l'ex legale rappresentante di Wisil Latoor (già ai domiciliari), società leader del settore e commissariata dallo scorso giugno, un dipendente e Stefano Ferrari Parabita, medico odontoiatra di Brescia che lavora presso la sede di Monza della Smart Dental Clinic (Gruppo San Donato) clinica convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. I fatti contestati arrivano fino allo scorso gennaio. Il medico, secondo la ricostruzione, avrebbe ottenuto 26 mila euro in contanti e in più tranche da Miccichè, il tramite un suo dipendente, quale compenso illecito per l'attività svolta nel 2020 e nel 2021. Nello specifico, all'odontoiatra sarebbe stata riconosciuta una percentuale pari al 10% sul fatturato annuo realizzato dalla da Wisil Latoor, grazie alle prescrizioni mediche rilasciate presso la struttura monzese in cui operava. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, ipotizzano un sistema di corruzione messo a punto con uno schema ben preciso in cui alla fine per i pazienti i costi di una protesi dentale o di un apparecchio di ortodonzia erano gonfiati. Il pm Storari ha chiuso di recente l'altro filone di indagine nei confronti di 7 persone, tra cui Miccichè e Gianfranco Collella, dentista presso l'ospedale Delmati di Sant'Angelo Lodigiano e Giorgio Coccolo, odontoiatra negli ambulatori della Asst Milano Nord.

Roma, soldi e cene ai funzionari per evitare i controlli: indagati 5 vigili urbani

Tangenti nella sala mortuaria di Frosinone, gli arrestati si difendono: «Erano offerte libere»

Sono stati ritrovati all'interno di un mappamondo nella sede della Wisil Latoor, la società leader nel settore dell'odontotecnica, 3.800 euro in contanti, soldi, si ipotizza, da destinare al pagamento di mazzette. L'indagine è coordinata dal pm Paolo Storari e condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf. Oltre ai 3 arresti le fiamme gialle stanno effettuando perquisizioni nelle province di Milano e Brescia.