Tragedia questa mattina a Torrette di Ancona. Un uomo di 44 anni è precipitato da un’altezza di circa 4 metri ed è morto nel piazzale davanti al bar Timecity, lungo la strada Flaminia. È accaduto poco prima delle 8. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che, peró, non ha potuto far nulla per salvare la vita al quarantenne.

