Cagliari, operaio morto schiacciato da un container: Raffaele aveva 50 anni. L'incidente durante lo scarico di una nave

È stato schiacciato da un container durante le operazioni di scarico da una nave. Un operaio di 50 anni, Raffaele Massa di Quartucciu, è morto questa mattina al Porto Canale di Cagliari. L'incidente sul lavoro è avvenuto al molo Grendi poco dopo le 9.30. La dinamica della tragedia è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, la polizia scientifica e il medico legale.

Grendi: «Massima collaborazione»

I vertici del Gruppo Grendi si sono già attivati per mettersi a disposizione delle autorità in seguito all'incidente durante le operazioni di carico della motonave Estraden.

Uil chiede incontro con Salvini

«Vista la odierna presenza del ministro delle Infrastrutture a Cagliari chiediamo a Matteo Salvini un incontro per manifestare la nostra preoccupazione per gli incidenti mortali che si stanno verificando soprattutto nel settore dei porti, sempre più colpito da questi eventi luttuosi». Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca in relazione all'incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina al Porto Canale di Cagliari in cui ha perso la vita un lavoratore di 50 anni.

«Come Uiltrasporti portiamo avanti la campagna Zero morti e riteniamo doverosa questa campagna di civiltà contro gli infortuni e le morti sui posti di lavoro - conclude Zonca -. Per questo attendiamo una convocazione del ministro Salvini».