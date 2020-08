Trento, ragazza disabile violentata da 3 uomini anziani: per oltre un anno è stata minacciata e stuprata

Una giovane disabile è stata violentata da 3 uomini anziani. La vittima degli abusi ha 20 anni è affetta da disabilità cognitiva e vive a Trento. La giovane donna è stata vittima di ripetute violenze da parte di tre uomini anziani: due fratelli di 64 e 59 anni e un loro conoscente di 82 anni.



Gli uomini sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata e minacce ai danni della giovane vittima. A far scattare le indagini è stata la denuncia della mamma adottiva della ragazza che in lei ha iniziato a vedere dei comportamenti anomali. La Polizia postale di Trento ha avviato delle ricerche sui rapporti online e sono emerse le conversazioni tra gli uomini e la ragazza.



Oltre 140 scatti provano le violenza, foto degli abusi che i tre conservavano sui loro telefoni e computer. La 20enne è stata minacciata dai tre, così da non denunciare mai quello che è stata costretta a subire. Le violenze andavano avanti da tempo, da un anno circa, secondo la polizia. La donna sarebbe stata adescata in rete e poi raggirata e minacciata prima degli abusi. L'ipotesi è che possano esserci altre vittime. Ultimo aggiornamento: 14:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA