Brescia, ragazza di 24 anni trovata morta in casa dopo una festa con gli amici: ipotesi overdose

Una festa con gli amici in casa, si è trasformata in una tragedia per Francesca Manfredi, ragazza di 24 anni trovata morta in casa della madre a Brescia dove aveva organizzato un party con gli amici. Il corpo di Francesca è stato ritrovato già senza vita al momento dell'arrivo dei soccorsi. Gli amici della ragazza che erano con lei nell'abitazione hanno avvertito il 118, la mattina dopo la festa, intorno alle 10, dopo averla sorpresa priva di vita a terra. In un primo momento hanno provato a farla riprendere immergendola in una vasca d'acqua, ma senza raggiungere il risultato sperato.

Secondo gli inquirenti non è da escludere l'ipotesi di un'overdose. Francesca viveva nell'appartamento in cui è stata trovata morta, di proprietà della madre. Il sabato sera ci sarebbe stata una festa alla quale aveva invitato diversi amici. La polizia ha trovato alcol e droga all'interno dell'appartamento e potrebbero essere stati proprio quelli la causa della morte della 24enne.

Ora si cerca di fare chiarezza su quali possano essere state le cause del decesso. Si indaga sulla possibilità che un intervento più tempestivo potesse salvare la vita alla ragazza. Il sospetto è che le persone presenti con lei in casa abbiano tardato a chiamare i soccorsi che avrebbero potuto salvare in tempo Francesca. Non si esclude quindi che gli amici possano finire nel registro degli indagati.



