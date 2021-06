Torino, ragazzo di 25 anni decapitato in casa. Si cercano responsabile e movente dell'omicidio

Un 25enne, originario del Bangladesh, è stato trovato, nella notte, decapitato nel suo appartamento al civico 95 di corso Francia a Torino. La vittima, Mohammad Ibrahim, lavorava come lavapiatti in un ristorante di Collegno, comune alle porte del Capoluogo piemontese, insieme al suo coinquilino che ha dato l'allarme e chiamato la Polizia dopo aver scoperto il cadavere. Le indagini, affidate alla Squadra Mobile della Questura di Torino, sono coordinate dal pm Valentina Sallaroli. Gli inquirenti alla ricerca del movente non escludo nessuna pista, neanche quella della rapina finita male.

