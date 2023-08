Ragazzo ucciso a colpi di fiocina a Sirolo, la lite in strada per una mancata precedenza. È caccia al killer

SIROLO - Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso in strada a Sirolo a colpi di fiocina. Choc tra i passanti che hanno assistito alla scena. Cosa sia accaduto ancora non si sa con certezza. Di certo si sa che in terra c'è un ragazzo, ammazzato a colpi di fiocina, pare per una banale discussione in strada. Secondo le prime indiscrezioni, pare che a scatenare la furia omicida sia stata una mancata precedenza: la tragedia è avvenuta in via Cilea nei pressi di una rotatoria.

La lite e la tragedia

Sarebbe nata una discussione tra due automobilisti per una mancata precedenza: il 23enne avrebbe difeso l'amico con cui era in auto e l'altra persona avrebbe impugnato una fiocina e sparato, uccidendolo sul colpo. Il killer si è quindi allontanato dal luogo del delitto, fuggendo con la macchina. Ma la zona è piena di telecamere altamente sofisticate in grado di leggere anche la targa dei veicoli. Avrebbe dunque i minuti contati.