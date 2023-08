Corpo carbonizzato in un dirupo, anziano ucciso in lite per gelosia: arrestato il presunto killer

È di un uomo di 80 anni il cadavere carbonizzato trovato ieri a Sassari in via Pandanna. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della polizia di Stato che ha rinvenuto i resti in un dirupo.

Cadavere carbonizzato in un dirupo

Avviate subito le indagini da parte della squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore di turno, è emerso che la vittima sarebbe stata colpita con un bastone al termine di una lite, per motivi di gelosia, da parte di un altro uomo di 48 anni, che avrebbe poi dato fuoco al corpo. Nei confronti del quarantottenne, in nottata, il pubblico ministero ha disposto il fermo.