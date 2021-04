Rapinata e ferita alla gola mentre va a comprare le sigarette: fermata 25enne

È uscita di casa nella serata di ieri per acquistare le sigarette da un distributore automatico, in via

del Circuito a Pescara. Lungo il tragitto è stata aggredita alle spalle da una donna che, dopo averla afferrata per i capelli, le ha puntato un oggetto metallico appuntito alla gola chiedendole dei soldi e minacciandola. Intanto, le ha rovistato nelle tasche portando via due banconote da venti euro che la vittima aveva con sé. La ragazza