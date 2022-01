Rapper di Milano: minacce e sparatorie, la sfida in stile gangster

Il bersaglio del proiettile era il rapper Islam Abdel Karim, in arte Kappa24K, 32 anni, nato in Egitto e cresciuto a San Siro. A sparare, secondo gli investigatori, è stato Carlo Testa, cinquantenne con precedenti per traffico di stupefacenti, fermato quattro giorni fa con l'accusa di tentato omicidio. Ma dietro l'agguato, stando alle intercettazioni riportate dal gip, «ci sarebbe un mandante», un altro celebre personaggio della scena rap...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati