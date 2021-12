Ravanusa, i funerali delle vittime: piazza gremita, presenti Musumeci e il ministro Giovannini

In piazza Primo Maggio, a Ravanusa, sono arrivati il presidente della Regione, Nello Musumeci, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio. Ad accoglierli, in una piazza gremita, con i familiari delle 9 vittime (10 con Samuele che è rimasto nel grembo di mamma Selene), il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. In elicottero, da Roma, è arrivato il prefetto, capo dipartimento dei vigili del fuoco, Laura Leo. Corso della Repubblica è listato a lutto con piu corone di fiori. Spicca il gigantesco cuore con la foto dei coniugi Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina e uno più piccolo con la scritta Samuele con accanto un piccolo peluche. I feretri arriveranno fra poco e saranno portati a braccia in piazza dove l'arcivescovo di Agrigento officerà i funerali solenni.

