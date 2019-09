Cliente insulta dipendente di colore: «Non sei una vera italiana», la proprietaria del B&B lo caccia

Caro ospite ignorante, per noi nascere a Palermo è sufficiente per essere italiani e se per te i siciliani non lo sono, stattene serenamente a casa tua. Se pensi che il "vero italiano" sia un essere superiore, noi tutti siamo più italiani di te! Felice di averti, con il sorriso, sbattuto la porta in faccia perché qui è casa mia e non diamo il benvenuto a chi non lo merita. W il mondo a colori

Lunedì 16 Settembre 2019, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2019 09:11

». Una risposta a tono, un gesto molto forte, ma sicuramente molto efficace nella battaglia al razzismo