Ricatto hot di due studenti 20enni all'amica: «Pagaci la pizza o diffondiamo le tue foto osé»

Ricattavano una loro compagna di classe, minacciandola di condividere le suehot di cui erano in possesso. Due ventenni sono finiti ain tribunale a Torino perché, secondo l'accusa, avrebbero preteso dalla ragazza compiti fatti e pizze pagate per non diffondere a persone a lei vicine alcune sue foto osé.LEGGI ANCHEI fatti risalgono al 2017 quando i tre frequentavano un istituto tecnico torinese. Questa mattina in aula sono stati sentiti sia la parte offesa, che si è costituita parte civile, sia i due giovani imputati. L'inchiesta ha preso il via a seguito della segnalazione fatta da una docente che era stata informata da altri